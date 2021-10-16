«Баффало» по буллитам обыграл «Аризону»

Сегодня, 16 октября, в Баффало (США) на арене «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте Эндрю Лэдд вывел гостей вперёд после передач Райана Дзингела и Юхана Ларссона, а на 22-й хозяева сравняли счёт при игре в большинстве: Коди Икин отличился, а его ассистентами стали Дрейк Каджула и Расмус Далин.

В серии послематчевых буллитов «Баффало» реализовал два броска из трёх, «Аризона» – один.

Ранее обе команды провели по одной встрече в новом сезоне. «Сэйбрз» выиграли у «Монреаль Канадиенс» (5:1), «Койотс» уступили «Коламбусу» (2:8).