«Калгари» проведёт сезон без капитана, но с четырьмя ассистентами

«Калгари Флэймз» на официальной странице в «Твиттере» сообщил, что проведёт сезон без капитана. В команде будут четыре ассистента. Предыдущим носителем нашивки был Марк Джиордано, которого забрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения НХЛ.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Калгари» ещё не проводил матчи. В первой встрече регулярного чемпионата «Флэймз» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз» завтра, 17 октября, в 5:00 мск.



Напомним, что в этом сезоне команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой выйдут в плей-офф.



Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг», который выигрывал трофей дважды подряд в 2020 и 2021 годах.