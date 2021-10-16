«Калгари» проведёт сезон без капитана, но с четырьмя ассистентами
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«Калгари Флэймз» на официальной странице в «Твиттере» сообщил, что проведёт сезон без капитана. В команде будут четыре ассистента. Предыдущим носителем нашивки был Марк Джиордано, которого забрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения НХЛ.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Калгари» ещё не проводил матчи. В первой встрече регулярного чемпионата «Флэймз» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз» завтра, 17 октября, в 5:00 мск.
Напомним, что в этом сезоне команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой выйдут в плей-офф.
Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг», который выигрывал трофей дважды подряд в 2020 и 2021 годах.
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