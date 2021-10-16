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Леонтьев: после 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счёт был по игре

Леонтьев: после 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счёт был по игре
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:6, ОТ).

«Отличный матч, много забитых голов. Боевой силовой хоккей показали ребята. Поначалу было тревожно, молодой вратарь вышел, может быть, переволновался, не пошло. После 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счёт был по игре. А в овертайме… Не смогли сломить тенденцию, третий овертайм проиграли», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что по ходу третьего периода «Нефтехимик» отыгрался с 1:5, но все равно уступил в овертайме.

После 18 матчей нижнекамская команда набрала 15 очков и занимает восьмое место в таблице восточной конференции. Напомним, что в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.

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