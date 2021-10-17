Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» на выезде победил «Колорадо». У Бучневича и Барбашёва – голевые передачи

«Сент-Луис» на выезде победил «Колорадо». У Бучневича и Барбашёва – голевые передачи
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Сент-Луиса» отличились Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Дэвид Перрон (2) и Райан О’Райлли. Авторами голов в составе «Колорадо» стали Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Тайсон Джост.

26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич 18 минут и 3 секунды и отметился результативной передачей, набрав «+2» по показателю полезности. Его соотечественник и одноклубник Иван Барбашёв также записал на свой счёт голевую передачу. У Владимира Тарасенко – «-1».

Таким образом, «Сент-Луис» стартовал в регулярном чемпионате с победы, а «Колорадо» не сумел одержать вторую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Кайру, Бозак) – 04:12' (5x5)   0:2 Шенн (Кайру, Бучневич) – 28:35' (5x5)   0:3 Перрон (Саад, Парэйко) – 31:37' (5x5)   1:3 Бураковски (Кадри, Жирар) – 34:09' (5x5)   1:4 Перрон (Барбашёв, Фолк) – 46:51' (5x4)   2:4 Джост (Комфер, Рантанен) – 54:36' (5x4)   3:4 Комфер (Кадри, Макар) – 56:18' (6x5)   3:5 О'Райлли – 59:40' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021