«Сент-Луис» на выезде победил «Колорадо». У Бучневича и Барбашёва – голевые передачи

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Сент-Луиса» отличились Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Дэвид Перрон (2) и Райан О’Райлли. Авторами голов в составе «Колорадо» стали Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Тайсон Джост.
26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич 18 минут и 3 секунды и отметился результативной передачей, набрав «+2» по показателю полезности. Его соотечественник и одноклубник Иван Барбашёв также записал на свой счёт голевую передачу. У Владимира Тарасенко – «-1».
Таким образом, «Сент-Луис» стартовал в регулярном чемпионате с победы, а «Колорадо» не сумел одержать вторую победу кряду.
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