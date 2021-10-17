Стэмкос: молимся, что с Кучеровым всё будет в порядке. Травма выглядела не хорошо

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал полученную травму 28-летним российским звёздным форвардом «молний» Никитой Кучеровым в третьем периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ), из которой он не смог продолжить игру.

«Травма Кучерова выглядела не хорошо. Мы молимся, чтобы с ним всё было в порядке», — приводит слова Стэмкоса журналист Джо Смит.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.



Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный бросок Стэмкоса.