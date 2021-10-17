Овечкин: не забили победный гол, но не ищем оправданий. Хороший матч для обеих команд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, ОТ).
«Да, мы упустили свои шансы. Но все вопросы должны быть к нам, потому что нам нужно было лучше доставлять шайбу к воротам. Мы играли против команды, которая завоевала два Кубка Стэнли подряд.
Очевидно, это очень хороший клуб. Вообще, думаю, был очень интересный матч. Мы не дали многое сделать сопернику, они с нами поступили таким же образом. В целом, была весьма хорошая игра.
Как я сказал, у нас было достаточно много шансов. Мы не забили победный гол, но не ищем оправданий. Хороший матч для обеих команд. Конечно, мы не удовлетворены тем, что взяли одно очко. Но в целом всё нормально. Повторюсь, нужно побыстрее забыть об этом результате и двигаться вперёд», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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