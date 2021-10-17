«Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей во овертайме со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забил Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов и Защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. За «Тампу» забил Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос. Форвард Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский пропустил 1 гол и сделал 31 сейв.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».