Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол
Комментарии

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей во овертайме со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забил Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов и Защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. За «Тампу» забил Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос. Форвард Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский пропустил 1 гол и сделал 31 сейв.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Овечкин (ван Римсдайк, Уилсон) – 38:51' (5x5)   1:1 Сергачёв (Стэмкос, Чернак) – 44:23' (5x5)   1:2 Стэмкос (Белльмар) – 64:45' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021