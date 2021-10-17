Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и обошло московских одноклубников и ЦСКА на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 3-й минуте Тайлер Граовац реализовал численное большинство. На 9-й минуте Михаил Патрикеев сравнял счёт. Через 41 секунду Мальте Стрёмвалль во второй раз вывел минчан вперёд. На 42-й минуте Граовац с передачи Маттиаса Теденбю оформил дубль. На 47-й минуте Артём Гареев, реализовав большинство, сократил отставание в счёте.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». Минское «Динамо» примет «Барыс». Обе встречи пройдут 19 октября.