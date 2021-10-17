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Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и обошло московских одноклубников и ЦСКА на Западе

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и обошло московских одноклубников и ЦСКА на Западе
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Граовац (Теденбю, Усов) – 02:36' (5x4)   1:1 Патрикеев (Лугин) – 08:24' (5x5)   2:1 Стрёмвалль (Кемпе, Шинкевич) – 09:05' (5x5)   3:1 Граовац (Теденбю) – 41:52' (5x5)   3:2 Гареев (Грачёв, Букартс) – 46:50' (5x4)

На 3-й минуте Тайлер Граовац реализовал численное большинство. На 9-й минуте Михаил Патрикеев сравнял счёт. Через 41 секунду Мальте Стрёмвалль во второй раз вывел минчан вперёд. На 42-й минуте Граовац с передачи Маттиаса Теденбю оформил дубль. На 47-й минуте Артём Гареев, реализовав большинство, сократил отставание в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». Минское «Динамо» примет «Барыс». Обе встречи пройдут 19 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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