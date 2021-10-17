«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Амура»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 3-й минуте Кирилл Панюков вывел «Ак Барс» вперёд. На 28-й минуте Роман Любимов сравнял счёт. Однако за 18 секунд до конца второго периода Стивен Кэмпфер забросил вторую шайбу в ворота Евгения Аликина. На 46-й минуте Иван Николишин с передачи Александра Горшкова восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Юдин.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 19 октября.