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«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Амура»

«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Амура»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Панюков (Адамчук, Петров) – 02:00' (5x5)   1:1 Любимов (Томашек, Галузин) – 27:58' (5x5)   2:1 Кэмпфер (Лукоянов, Уил) – 39:42' (5x5)   2:2 Николишин (Горшков) – 45:27' (5x5)   3:2 Юдин (Кагарлицкий) – 62:00' (3x3)

На 3-й минуте Кирилл Панюков вывел «Ак Барс» вперёд. На 28-й минуте Роман Любимов сравнял счёт. Однако за 18 секунд до конца второго периода Стивен Кэмпфер забросил вторую шайбу в ворота Евгения Аликина. На 46-й минуте Иван Николишин с передачи Александра Горшкова восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Юдин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 19 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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