Назаров: людей в Дубае может завести драка пять на пять, комбинационный хоккей им не нужен

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением об организации матча КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» в Дубае.



«Рад, что хоккей развивается и его популяризируют в других странах. В этом плане Континентальная лига всё делает правильно. Даже в таких жарких странах, как ОАЭ, где отродясь не играли в хоккей, теперь сыграют клубы нашей лиги. Вот только мне кажется, что комбинационный хоккей — это не то, что нужно арабам. Местную публику может завести драка пять на пять, комбинационный хоккей ей не нужен. Я много раз был в Дубае, там очень популярны боевые искусства и различные бои. Вспомните, как встречали в Абу-Даби нашего великолепного бойца Хабиба, когда он дрался с американцем Джастином Гэтжи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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