Г. Орлов – о матче в Дубае: в Петербурге такая игра выглядит чуть провинциальной

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выставочном матче «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае.
«Слышал, что вчера достигнута договоренность о матче балашихинского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» в Дубае. Идея неплохая, наверное, свою аудиторию в Эмиратах такая игра найдёт.
Но нам в Санкт-Петербурге такой матч видится, может быть, чуть провинциальным. Мы всё-таки воспитаны на больших международных противостояниях – прежде всего с НХЛ. И я с огромным нетерпением жду возрождения суперсерий клубов КХЛ и НХЛ. Матчи СКА – «Тампа-Бэй» и ЦСКА – «Монреаль» – вот наш масштаб!
Подготовка сборной к Олимпиаде? Вот здесь, к сожалению, радоваться нечему. Такого порядка, как в хоккее Санкт-Петербурга, вокруг сборной, мне кажется, нет.
С уважением отношусь к замечательному хоккеисту Алексею Жамнову, но логики в его назначении не вижу. Тренер – это совершенно особая профессия, статус игрока-звезды в ней часто не помогает, что пока видим на примере ЦСКА и Сергея Фёдорова. Надеюсь, нехватку опыта Жамнов компенсирует за счет помощников – Олега Знарка, Валерия Брагина, других ведущих тренеров России. К сожалению, жду Олимпиаду с опасением, но это отдельный и непростой разговор», – цитирует Орлова Russia-Hockey.
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