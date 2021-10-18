Форвард «Сибири» Чесалин оштрафован за силовой приём против Толчинского

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин оштрафован по итогам матча КХЛ с «Авангардом» (3:4), в котором он был удалён до конца игры за силовой прием против форварда омичей Сергея Толчинского.



На основании представленных материалов Спортивно-дисциплинарным комитетом принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Чесалина по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

На 5-й минуте матча форвард «Сибири» Евгений Чесалин применил силовой приём против нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского. После силового Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи врача команды.

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