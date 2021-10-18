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Бенн и Браун устроили драку на второй минуте матча «Оттава» – «Даллас»

Бенн и Браун устроили драку на второй минуте матча «Оттава» – «Даллас»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. На второй минуте встречи защитник «Оттавы» Джош Браун и форвард «Далласа» Джейми Бенн устроили драку.

По итогам эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа.

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В текущем сезоне «Даллас» провёл три встречи, одержав в них одну победу – в стартовом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2, ОТ). Затем «Старз» дважды уступили: со счётом 1:3 «Торонто Мэйпл Лифс» и со счётом 2:3 «Оттаве», «Сенаторз» также провели три встречи и одержали две победы: над «Торонто» (3:2) и «Далласом» (3:2), а в ещё одной встрече с «Мэйпл Лифс» уступили (1:3).

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» 20 октября.

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