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Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх — 2022

Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх — 2022
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Нападающий Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. Об этом сообщил главный тренер сборной Алексей Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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