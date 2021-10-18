Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх — 2022

Нападающий Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. Об этом сообщил главный тренер сборной Алексей Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.