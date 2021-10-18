Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о назначении форварда Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды.

«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпиадах, знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех.



Завершил ли Ковальчук карьеру? Сейчас он сконцентрируется на работе генменеджера сборной. Как сложится дальнейшая карьера – это лучше к нему. До Олимпиады он будет помогать тренерскому штабу с комплектованием команды», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.