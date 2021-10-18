Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
Поделиться
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о назначении форварда Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды.
«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпиадах, знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех.
Завершил ли Ковальчук карьеру? Сейчас он сконцентрируется на работе генменеджера сборной. Как сложится дальнейшая карьера – это лучше к нему. До Олимпиады он будет помогать тренерскому штабу с комплектованием команды», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Комментарии
- 18 октября 2021
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:27
-
13:15
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:51
-
12:46
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:11
-
11:55
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:26
-
06:00
-
02:39
Партнерский контент