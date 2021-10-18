Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о назначении форварда Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды.

«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпиадах, знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех.

Завершил ли Ковальчук карьеру? Сейчас он сконцентрируется на работе генменеджера сборной. Как сложится дальнейшая карьера – это лучше к нему. До Олимпиады он будет помогать тренерскому штабу с комплектованием команды», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме
Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду – 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021