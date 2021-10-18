Руководить сборной России на Кубке Карьяла будет Олег Браташ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что на Кубке Карьяла национальной командой будет руководить Олег Браташ, недавно ставший наставником молодёжной сборной России. На Кубке Первого канала сборную возглавит штаб во главе с Жамновым.



«На Кубке Карьяла будет руководить Олег Браташ, а на Кубке Первого канала тренерский штаб во главе со мной.



Единственное, у Евгения Набокова действующий контракт в НХЛ, поэтому на Кубке Первого канала будет другой тренер вратарей. Я знаю многих хороших специалистов в КХЛ, буду с ними разговаривать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Ранее стало известно, что помогать Жамнову в тренерском штабе сборной России будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером национальной команды будет знаменитый нападающий Илья Ковальчук.