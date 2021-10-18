Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов – о тренерском штабе: это мой выбор, спрашивать будут с меня

Жамнов – о тренерском штабе: это мой выбор, спрашивать будут с меня
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о тренерском штабе сборной России на Олимпиаде-2022.

«Валерий Брагин? На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации. Знарок – консультант, про Брагина я пока не знаю. Что касается Сергея Фёдорова, то у него большой опыт. Он сам играл на Олимпиаде, он знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов. У нас с ним одно видение.

ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? Это спорт. Делаются правильные выводы. Но это не значит, что Фёдоров не должен работать в сборной. Это мой выбор, спрашивать будут с меня — в том числе за каждого кандидата. Мы распределим, за что будет отвечать Фёдоров», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме
Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду – 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021