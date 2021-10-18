Жамнов – о тренерском штабе: это мой выбор, спрашивать будут с меня
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о тренерском штабе сборной России на Олимпиаде-2022.
«Валерий Брагин? На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации. Знарок – консультант, про Брагина я пока не знаю. Что касается Сергея Фёдорова, то у него большой опыт. Он сам играл на Олимпиаде, он знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов. У нас с ним одно видение.
ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? Это спорт. Делаются правильные выводы. Но это не значит, что Фёдоров не должен работать в сборной. Это мой выбор, спрашивать будут с меня — в том числе за каждого кандидата. Мы распределим, за что будет отвечать Фёдоров», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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