Жамнов – о тренерском штабе: это мой выбор, спрашивать будут с меня

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о тренерском штабе сборной России на Олимпиаде-2022.

«Валерий Брагин? На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации. Знарок – консультант, про Брагина я пока не знаю. Что касается Сергея Фёдорова, то у него большой опыт. Он сам играл на Олимпиаде, он знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов. У нас с ним одно видение.

ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? Это спорт. Делаются правильные выводы. Но это не значит, что Фёдоров не должен работать в сборной. Это мой выбор, спрашивать будут с меня — в том числе за каждого кандидата. Мы распределим, за что будет отвечать Фёдоров», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.