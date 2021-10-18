Каменский: какой ещё опыт нужен тренерам сборной? Это свежая струя, свежие ребята

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский рассказал о роли советника тренера сборной России на Олимпиаде-2022.
«В чем будет заключаться мой функционал — лучше спросить у Жамнова. Буду стараться ему помогать во всём. У нас был разговор, я с удовольствием согласился помочь. Олимпиада — самое престижное соревнование. Знаю многих ребят. С большим удовольствием помогу своим опытом.
У всех членов тренерского штаба хватает опыта, они полны сил, все знают. Полны сил и эмоций, чтобы доказать, что наша сборная готова побеждать. Федоров работал в штабе ЦСКА, Жамнов восемь лет в тренерском штабе сборной, Гончар работал в НХЛ тренером. Какой ещё опыт нужен? Это свежая струя, свежие ребята. Они знают всех игроков НХЛ. Хороший выбор и сильный штаб.
Знарка никто не вычеркивает. Он будет консультантом, с ним будут советоваться. Думаю, он поедет на Игры, сможет настраивать ребят. Старший тренер видит так, как он видит. У Алексея Юрьевича хорошие отношения со всеми», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 октября 2021
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