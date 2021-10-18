Новиков – о штабе сборной: Крылов как-то писал, что можно улететь в разные стороны

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о тренерском штабе сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022.
«Тренерский штаб представительный, этого и следовало ожидать. Главное, чтобы тренеры дружно работали в одной команде, Крылов как-то писал, что можно просто улететь в разные стороны. Мы им желаем мужества, дружбы. Но в то же время, надо иметь и своё мнение, высказывая его на определённом культурном уровне. Всё будет зависеть от Жамнова: ему эти мнения собирать, анализировать и принимать решения.
Знарка не будет на лавке? Нужно определённое ограниченное количество тренеров. Может, они ещё взяли бы нескольких, но есть ограничения. Тем более, Жамнов прошёл Олимпиаду, ему всё понятно», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 18 октября 2021
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