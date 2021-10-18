«Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Суднициным
Поделиться
«Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Александром Суднициным, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
В прошедшем сезоне 33-летний вратарь подписал контракт с челябинским «Трактором», но так и не провёл ни одной игры за основную команду. В 12 матчах за фарм-клуб — «Челмет» — он одержал три победы.
В феврале 2021 года Судницин заключил соглашение с шведским клубом «Оскарсхамн».
33-летний Судницин в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», проведя пять матчей и отражая в среднем 91,4% бросков и пропуская 2,87 шайбы в среднем за игру.
В КХЛ голкипер ранее выступал за «Нефтехимик» с 2013 по 2016 годы, также он играл за «Локомотив» (2016–2018), «Трактор» (2018–2019, 2020–2021) и «Авангард» (2019–2020).
Комментарии
- 18 октября 2021
-
17:48
-
17:34
-
17:14
-
16:42
-
16:33
-
16:18
-
15:44
-
15:10
-
14:43
-
14:40
-
14:09
-
13:52
-
13:49
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:27
-
13:15
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:51
-
12:46
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:11
-
11:55
Партнерский контент