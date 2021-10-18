«Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Суднициным

«Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Александром Суднициным, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.



В прошедшем сезоне 33-летний вратарь подписал контракт с челябинским «Трактором», но так и не провёл ни одной игры за основную команду. В 12 матчах за фарм-клуб — «Челмет» — он одержал три победы.



В феврале 2021 года Судницин заключил соглашение с шведским клубом «Оскарсхамн».



33-летний Судницин в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», проведя пять матчей и отражая в среднем 91,4% бросков и пропуская 2,87 шайбы в среднем за игру.



В КХЛ голкипер ранее выступал за «Нефтехимик» с 2013 по 2016 годы, также он играл за «Локомотив» (2016–2018), «Трактор» (2018–2019, 2020–2021) и «Авангард» (2019–2020).