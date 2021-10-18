«Витязь» одержал первую победу за восемь матчей, уверенно обыграв «Сибирь»

Подмосковный «Витязь» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).
Счёт в матче открыл на 9-й минуте форвард Даниэль Одетт, голевой пас отдали Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен. Удвоил преимущество подопечных Юрия Бабенко в большинстве на 12-й минуте Вячеслав Лащенко, ассистенты – Кирилл Лямин и Микс Индрашис.
Через полторы минуты третью шайбу «Витязя» также в большинстве забросил Георгий Савин, голевую передачу отдали Кемиляйнен и Одетт.
Четвёртую шайбу в ворота «Сибири» отправил на 23-й минуте нападающий Ильдар Шиксатдаров, в атаке также поучаствовали Егор Зубов и Кемиляйнен. Через 30 секунд одну шайбу отыграл форвард гостей Олег Ли с передач Ника Шора и Ильи Морозова.
На 26-й минуте счёт 5:1 сделал Миро Аалтонен, вторую передачу в матче отдал Одетт. На 49-й минуте вторую шайбу в составе команды Андрея Мартемьянова забросил Дмитрий Овчинников.
- 18 октября 2021
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