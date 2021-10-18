Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» одержал первую победу за восемь матчей, уверенно обыграв «Сибирь»

«Витязь» одержал первую победу за восемь матчей, уверенно обыграв «Сибирь»
Комментарии

Подмосковный «Витязь» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).

Счёт в матче открыл на 9-й минуте форвард Даниэль Одетт, голевой пас отдали Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен. Удвоил преимущество подопечных Юрия Бабенко в большинстве на 12-й минуте Вячеслав Лащенко, ассистенты – Кирилл Лямин и Микс Индрашис.

Через полторы минуты третью шайбу «Витязя» также в большинстве забросил Георгий Савин, голевую передачу отдали Кемиляйнен и Одетт.

Четвёртую шайбу в ворота «Сибири» отправил на 23-й минуте нападающий Ильдар Шиксатдаров, в атаке также поучаствовали Егор Зубов и Кемиляйнен. Через 30 секунд одну шайбу отыграл форвард гостей Олег Ли с передач Ника Шора и Ильи Морозова.

На 26-й минуте счёт 5:1 сделал Миро Аалтонен, вторую передачу в матче отдал Одетт. На 49-й минуте вторую шайбу в составе команды Андрея Мартемьянова забросил Дмитрий Овчинников.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Одетт (Оямяки, Кемиляйнен) – 08:05' (5x5)   2:0 Лещенко (Лямин, Индрашис) – 11:01' (5x4)   3:0 Савин (Кемиляйнен, Одетт) – 12:39' (5x4)   4:0 Шиксатдаров (Зубов, Кемиляйнен) – 22:40' (5x5)   4:1 Ли (Шор, Морозов) – 23:15' (5x5)   5:1 Аалтонен (Одетт) – 25:51' (5x5)   5:2 Овчинников (Дубакин, Голубев) – 47:11' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021