«Витязь» одержал первую победу за восемь матчей, уверенно обыграв «Сибирь»

Подмосковный «Витязь» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).



Счёт в матче открыл на 9-й минуте форвард Даниэль Одетт, голевой пас отдали Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен. Удвоил преимущество подопечных Юрия Бабенко в большинстве на 12-й минуте Вячеслав Лащенко, ассистенты – Кирилл Лямин и Микс Индрашис.



Через полторы минуты третью шайбу «Витязя» также в большинстве забросил Георгий Савин, голевую передачу отдали Кемиляйнен и Одетт.



Четвёртую шайбу в ворота «Сибири» отправил на 23-й минуте нападающий Ильдар Шиксатдаров, в атаке также поучаствовали Егор Зубов и Кемиляйнен. Через 30 секунд одну шайбу отыграл форвард гостей Олег Ли с передач Ника Шора и Ильи Морозова.



На 26-й минуте счёт 5:1 сделал Миро Аалтонен, вторую передачу в матче отдал Одетт. На 49-й минуте вторую шайбу в составе команды Андрея Мартемьянова забросил Дмитрий Овчинников.