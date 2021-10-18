Якупов набрал 7 очков за 2 прошедших матча «Авангарда», имея столько за предыдущие 15 игр
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Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».
Нападающий гостей Наиль Якупов в прошедшей игре набрал 4 (2+2) очка. Всего у 28-летнего хоккеиста 7 (4+3) баллов за две встречи.
Ранее Якупов набрал столько же баллов за прошедшие 15 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Всего на его счету 14 (6+8) баллов в 18 встречах сезона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. В следующей встрече подопечные Боба Хартли сыграют в гостях с «Торпедо» (20 октября).
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