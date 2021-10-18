Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Питтсбурга» Малкин первый раз вышел на лёд после операции на колене

Форвард «Питтсбурга» Малкин первый раз вышел на лёд после операции на колене
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся на лёд впервые после операции на правом колене, сообщает в "Твиттере" журналист Майк ДеФабо.

Ранее сообщалось, что форвард пропустит старт регулярного чемпионата. По приблизительным подсчётам, он не выйдет в матчах Национальной хоккейной лиги два месяца.

Также Малкин был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.

«Пингвинз» в первых трёх матчах сезона одержали две победы: над «Тампой» (6:2) и «Чикаго» (5:2), а также уступили «Флориде» (4:5, ОТ). В следующем матче подопечные Майка Салливана сыграют дома с «Даллас Старз» (20 октября).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021