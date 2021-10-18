Форвард «Питтсбурга» Малкин первый раз вышел на лёд после операции на колене

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся на лёд впервые после операции на правом колене, сообщает в "Твиттере" журналист Майк ДеФабо.



Ранее сообщалось, что форвард пропустит старт регулярного чемпионата. По приблизительным подсчётам, он не выйдет в матчах Национальной хоккейной лиги два месяца.



Также Малкин был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.



«Пингвинз» в первых трёх матчах сезона одержали две победы: над «Тампой» (6:2) и «Чикаго» (5:2), а также уступили «Флориде» (4:5, ОТ). В следующем матче подопечные Майка Салливана сыграют дома с «Даллас Старз» (20 октября).