Хартли: очень рад за Ковальчука! Такие люди играют большую роль на коротких турнирах

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (5:4) прокомментировал состояние форварда Сергея Толчинского, а также назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России.



«Что с Толчинским? Финальных результатов обследования ещё нет, но несколько недель он точно пропустит.



Откровенно говоря не знал, что Ковальчук стал генеральным менеджером олимпийской сборной России. Но я очень рад за него! Я знаю Илью ещё с тех пор, когда ему было 20 лет. Он настоящий профессионал, для него команда превыше всего, и на краткосрочных турнирах такие люди играют большую роль», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.