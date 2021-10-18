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Назаров: Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать

Назаров: Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о драке, которая произошла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (4:5).

«Хартли сказал, что игроки «Сочи» предупредили «Авангард» о драках? Не знаю, о чём здесь Боб Хартли говорил. Он может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать. Он, наверное, забыл, что у него здесь работа, и он должен её выполнять, а не сказки рассказывать.

Будущее Ильина и Руденкова? Это вопросы к нашему замдиректора, господину Бадюкову», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Сочи» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 20 встреч. В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Автомобилистом» (20 октября).

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