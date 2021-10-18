Салливан: Малкин много работал вне льда. Выход на площадку для него — значительный шаг

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал ход восстановления российского нападающего клуба Евгения Малкина.
«Он очень много работал вне льда, проходя курс реабилитации. Но, безусловно, выход на площадку для него — значительный шаг», — приводит слова Салливана в «Твиттере» журналист Майк ДеФабо.
Малкин пропустит старт регулярного чемпионата. Сообщалось, что он пропустит около двух месяцев. Форвард был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.
«Пингвинз» в первых трёх матчах сезона одержали две победы: над «Тампой» (6:2) и «Чикаго» (5:2), а также уступили «Флориде» (4:5, ОТ). В следующем матче подопечные Майка Салливана сыграют дома с «Даллас Старз» (20 октября).
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