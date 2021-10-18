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Салливан: Малкин много работал вне льда. Выход на площадку для него — значительный шаг

Салливан: Малкин много работал вне льда. Выход на площадку для него — значительный шаг
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал ход восстановления российского нападающего клуба Евгения Малкина.

«Он очень много работал вне льда, проходя курс реабилитации. Но, безусловно, выход на площадку для него — значительный шаг», — приводит слова Салливана в «Твиттере» журналист Майк ДеФабо.

Малкин пропустит старт регулярного чемпионата. Сообщалось, что он пропустит около двух месяцев. Форвард был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.

«Пингвинз» в первых трёх матчах сезона одержали две победы: над «Тампой» (6:2) и «Чикаго» (5:2), а также уступили «Флориде» (4:5, ОТ). В следующем матче подопечные Майка Салливана сыграют дома с «Даллас Старз» (20 октября).

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