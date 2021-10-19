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«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 19 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 19 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 19 октября. В Западной конференции первое место занимает челябинский «Трактор», набравший 34 очка после 20 матчей. Второй — магнитогорский «Металлург», имеющий 32 балла и сыграв на два матча меньше. Третье место занимает уфимский «Салават Юлаев», подопечные Томи Лямся набрали 28 баллов после 19 сыгранных встреч.

В Восточной конференции лидирует финский «Йокерит», после 19 игр имеющий 28 очков. Второе место — у СКА, подопечные Валерия Брагина отстают на одно очко от лидера. Третье место занимает минское «Динамо», в активе которого 26 очков после 18 матчей. Московский ЦСКА, уступивший накануне «Спартаку» (3:4, ОТ), четвёртый на Западе. У подопечных Сергея Фёдорова — 25 очков после 20 сыгранных игр.

Турнирная таблица КХЛ
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