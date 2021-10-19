«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», нанеся новичку НХЛ третье поражение в четырёх матчах

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой хозяев – 6:1.

За «лётчиков» отличились Клод Жиру, Трэвис Конечны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэль Фараби. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Карсон Суси.

24-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведя на льду 24 минуты 19 секунд, результативными действиями не отметился, продемонстрировав показатель полезности «+1».

Таким образом, новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» потерпел третье поражение в четырёх матчах – ранее он уступил «Вегас Голден Найтс» (3:4) и «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), при этом была одержана победа над «Нэшвилл Предаторз» (4:3).