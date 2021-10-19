«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», нанеся новичку НХЛ третье поражение в четырёх матчах

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой хозяев – 6:1.
За «лётчиков» отличились Клод Жиру, Трэвис Конечны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэль Фараби. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Карсон Суси.
24-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведя на льду 24 минуты 19 секунд, результативными действиями не отметился, продемонстрировав показатель полезности «+1».
Таким образом, новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» потерпел третье поражение в четырёх матчах – ранее он уступил «Вегас Голден Найтс» (3:4) и «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), при этом была одержана победа над «Нэшвилл Предаторз» (4:3).
- 19 октября 2021
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:17
-
20:30
-
20:16
-
19:56
-
19:39