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«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», нанеся новичку НХЛ третье поражение в четырёх матчах

«Филадельфия» разгромила «Сиэтл», нанеся новичку НХЛ третье поражение в четырёх матчах
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой хозяев – 6:1.

За «лётчиков» отличились Клод Жиру, Трэвис Конечны, Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и Джоэль Фараби. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Карсон Суси.

24-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведя на льду 24 минуты 19 секунд, результативными действиями не отметился, продемонстрировав показатель полезности «+1».

Таким образом, новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» потерпел третье поражение в четырёх матчах – ранее он уступил «Вегас Голден Найтс» (3:4) и «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), при этом была одержана победа над «Нэшвилл Предаторз» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Жиру (Конечны) – 9:18' (5x5)   2:0 Конечны (Яндл) – 12:12' (5x5)   3:0 Брассар (Браун, Санхайм) – 14:36' (5x5)   4:0 Эллис (Брассар, Фараби) – 27:10' (5x5)   5:0 Браун (ван Римсдайк, Линдблом) – 28:49' (5x5)   5:1 Суси (Макканн, Донской) – 37:14' (5x5)   6:1 Фараби (Аткинсон, Брассар) – 45:25' (5x5)
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