Костин оформил дубль за 47 секунд в игре с «Аризоной»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» забросил две шайбы в течение 47 секунд. Сначала россиянин забил на 34.40, а затем на 35.27.
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К концу второго периода «Блюз» ведут со счётом 6:2. Ранее в матче другой российский нападающий Павел Бучневич забросил шайбу за «Сент-Луис», а затем получил удаление за удар соперника головой.
Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).
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