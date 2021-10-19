Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Костин оформил дубль за 47 секунд в игре с «Аризоной»

Костин оформил дубль за 47 секунд в игре с «Аризоной»
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» забросил две шайбы в течение 47 секунд. Сначала россиянин забил на 34.40, а затем на 35.27.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

К концу второго периода «Блюз» ведут со счётом 6:2. Ранее в матче другой российский нападающий Павел Бучневич забросил шайбу за «Сент-Луис», а затем получил удаление за удар соперника головой.

Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).

Новость по теме
Бучневич получил матч-штраф за удар соперника головой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021