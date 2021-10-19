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Мэттьюс: удовлетворён тем, что сумел показать в игре с «Рейнджерс». У меня всё в порядке

Мэттьюс: удовлетворён тем, что сумел показать в игре с «Рейнджерс». У меня всё в порядке
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал первую игру после возвращения с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2, ОТ).

«Думаю, что у меня всё в порядке. Я удовлетворён тем, что сумел показать. У меня были хорошие моменты, я не могу жалеть о чём-то. Я чувствовал себя неплохо. Партнёры по команде проделали действительно хорошую работу, чтобы помочь мне войти в игру», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Форвард провёл на льду 22 минуты и 53 секунды, не отметившись результативными действиями. Летом Мэттьюс сделал операцию на запястье.

В следующем матче «Торонто» сыграет дома с «Сан-Хосе». Игра состоится в субботу, 23 октября. Стартовое вбрасывание — в 1:00 по московскому времени.

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