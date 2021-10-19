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Хэкстол — об 1:6 с «Филадельфией»: старались достать соперника, но не смогли оттолкнуться

Хэкстол — об 1:6 с «Филадельфией»: старались достать соперника, но не смогли оттолкнуться
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Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (1:6).

«Мы отлично провели стартовые десять минут. У нас была действительно пара хороших моментов. Пропустили первую шайбу после дальнего броска, что стало проблемой для нас в этой игре. Старались достать соперника, но у нас не было от чего оттолкнуться.

Если бы мне пришлось сделать это заново, я бы снова заменил Грубауэра. Это не свидетельствует о его игре. Он — выдающийся голкипер», — приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

«Сиэтл» в четырёх матчах сезона потерпел три поражения, также уступив «Вегасу» (3:4) и «Коламбусу» (1:2, ОТ), а также обыграв «Нэшвилл» (4:3).

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