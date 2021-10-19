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НХЛ опубликовала видео потрясающего овертайма матча «Торонто» — «Рейнджерс»

НХЛ опубликовала видео потрясающего овертайма матча «Торонто» — «Рейнджерс»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Встреча состоялась в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена».

Твиттер-аккаунт НХЛ опубликовал видео дополнительного времени. Решающую шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил российский нападающий хозяев Артемий Панарин. Отметим, что для него эта шайба стала первой в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Игорь Шестёркин, защищающий ворота «Рейнджерс», стал первой звездой матча, отразив 40 бросков из 41.

В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Нэвшиллом» (22 октября), «Торонто» в субботу, 23 октября, примет «Сан-Хосе».

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