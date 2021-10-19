Мартемьянов: единственное светлое пятно игры с «Витязем» — гол Овчинникова

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем (2:5).



«На старте матча нам не хватило эмоций. Получили численное преимущество, но ничего не реализовали, даже близко моментов не было. Соперник этим воспользовался и потом стал играть по счёту. В третьем периоде пытались переломить матч, перешли на игру в три пятёрки, но не удалось. Единственным светлым пятном, наверное, стал гол Овчинникова», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.



«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков после 19 матчей. В следующей встрече новосибирский клуб сыграет дома с минским «Динамо» 22 октября.

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