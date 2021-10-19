Пашков: ситуация в «Сибири» разочаровывающая. Порекомендовал бы клубу Светлова

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал выступление «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ.
«Никогда не был сторонником мельтешения тренерских кадров, но ситуация в «Сибири» действительно разочаровывающая. Команда, которая привыкла к борьбе за плей-офф, идёт на уровне главных аутсайдеров последних лет — «Куньлуня», «Адмирала», «Сочи». Совсем плохо выглядит атака — Новосибирск забил меньше всех в лиге, у него худшее большинство. Налицо проблемы, в том числе тренерские. Кадровые перестановки возможны.
Команды, скажем так, среднего уровня обязаны использовать по максимуму именно осенний отрезок, когда лидеры только вкатываются в сезон и можно набирать очки. В этом и заключается тренерское искусство. Какими бы ни были нагрузки летом, команда через месяц регулярного чемпионата обязана из-под них выбираться. К сожалению, мы этого не видим.
Отношусь к Мартемьянову с уважением, это достойный человек. Но беспокоит, что с хорошим составом у него не получилось в «Автомобилисте» и вот теперь с составом средним не получается в «Сибири».
В клубах такого уровня очень важна вратарская позиция, она — фундамент. С этой точки зрения у «Сибири» всё нормально, в бригаде Сятери — Красоткин — классическое распределение на первый и второй номера, она подтаскивает команду. При этом в атакующей линии явно есть вакансии, здесь у «Сибири», на мой взгляд, главные резервы.
Слухи сватают в «Сибирь» Сергея Светлова и Вячеслава Буцаева? Оба — опытные специалисты, с классической школой и именем. Козыри Буцаева — в оборонительном, консервативном хоккее, Светлов — это атака и эмоции, которых нынешней «Сибири» так не хватает.
К сожалению, сегодня у нас иногда становятся определяющими агентские дела. Но если говорить о чистом хоккее, то однозначно порекомендовал бы Светлова. Он, учитывая все обстоятельства, качественно работал в «Адмирале» и «Амуре», адаптирован к региону. Ну и потом Новосибирск — это особая хоккейная энергетика, где народ любит искренний, атакующий хоккей. Светлова сибиряки однозначно примут!» — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.
- 19 октября 2021
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