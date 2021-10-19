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Тренер «Сент-Луиса» — о Костине: он провёл солидный матч с «Аризоной». Доволен его игрой

Тренер «Сент-Луиса» — о Костине: он провёл солидный матч с «Аризоной». Доволен его игрой
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру команды в матче с «Аризоной» (7:4), а также оценил выступление форварда Клима Костина.

«Я знаю, сейчас все разговоры будут о голах Костина, но он в целом провёл солидный матч. Он старался, хорошо работал в прессинге, прерывал комбинации соперника, закрывал зону, блокировал броски… Пара силовых приёмов в начале игры тоже помогла ему обрести уверенность. Я очень доволен его игрой.

Мы нахватали слишком много удалений. Первый гол пропустили в меньшинстве, второй и третий — сразу после истечения наших штрафов… Нам нужно быть более дисциплинированными.

Мы говорили перед третьим периодом, что нам не нужно снижать давления, но интенсивность нашей игры тем не менее заметно упала. В какой-то момент мы позволили сопернику подобраться слишком близко», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

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