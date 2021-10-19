Агент Сошникова отреагировал на информацию об обмене своего клиента в «Авангард»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Сошникова, отреагировал на информацию об обмене клиента из ЦСКА в омский «Авангард».



«Сейчас я не готов комментировать эту информацию», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».



Ранее Сошников выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс», а также «Сент-Луис Блюз». В КХЛ форвард играл за «Атлант» и «Салават Юлаев». В составе армейцев Сошников выступал с 2020 года.



«Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 18 матчей.