Экс-форвард клубов КХЛ Игорь Мусатов, в 2020 году осуждённый на 4 года, вышел на свободу

Бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов вышел на свободу, сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что он был отпущен по УДО решением Бабушкинского суда. Сегодня, 19 октября, оно вступило в законную силу.
Адвокат уже забрал хоккеиста из СИЗО. Теперь Мусатову надо зарегистрироваться у инспекторов. В будущем он планирует продолжать работать детским тренером.
Напомним, в середине сентября 2020 года Мусатова задержали за махинации с криптой на $ 800 тыс.
Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.
Позже Пресненский суд Москвы приговорил Мусатова к 4 годам колонии общего режима.
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