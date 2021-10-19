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Форвард «Колорадо» Маккиннон сдал отрицательный тест на COVID. Он сыграет с «Вашингтоном»

Форвард «Колорадо» Маккиннон сдал отрицательный тест на COVID. Он сыграет с «Вашингтоном»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Стивен Уайно в «Твиттере».

Форвард ещё не играл в нынешнем сезоне. Он пропустил первые матчи команды из-за коронавируса.

«Колорадо» сыграет с «Вашингтоном» в ночь с 19 на 20 октября. Начало матча — в 02:00 по московскому времени.

Напомним, хоккеист сдал положительный тест на коронавирус 14 октября перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс». Отмечалось, что у хоккеиста нет симптомов. Он пропустил встречу с «Чикаго Блэкхоукс» и с «Сент-Луис Блюз» 17 октября.

В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков, в плей-офф на его счету 10 матчей и 15 (8+7) баллов.

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