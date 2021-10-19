Генменеджер «Авангарда» объяснил, почему омичи решили выменять Сошникова из ЦСКА

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого в состав омичей вошёл нападающий Никита Сошников.



«Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт. Рассчитываем, что новичок «Авангарда» сможет показывать результативность, которую он демонстрировал в «Салавате Юлаеве». Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство игрока для внедрения Сошникова в нашу систему», — приводит слова Волкова официальный сайт «ястребов».



Кроме того, отмечается, что в «Авангарде» Сошников будет выступать под номером 92.

Напомним, взамен московский клуб получил защитника Илью Дервука и права на нападающего Всеволода Гайдамака.