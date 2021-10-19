Генменеджер «Авангарда» объяснил, почему омичи решили выменять Сошникова из ЦСКА

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого в состав омичей вошёл нападающий Никита Сошников.
«Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт. Рассчитываем, что новичок «Авангарда» сможет показывать результативность, которую он демонстрировал в «Салавате Юлаеве». Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство игрока для внедрения Сошникова в нашу систему», — приводит слова Волкова официальный сайт «ястребов».
Кроме того, отмечается, что в «Авангарде» Сошников будет выступать под номером 92.
Напомним, взамен московский клуб получил защитника Илью Дервука и права на нападающего Всеволода Гайдамака.
- 19 октября 2021
-
21:27
-
21:17
-
21:07
-
21:06
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:24
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:35
-
19:12
-
19:02
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:08
-
18:03
-
18:01
-
17:29
-
17:25
-
17:11
-
16:51
-
16:33
-
16:22
-
15:27
-
15:16
-
15:02
-
14:47ЦСКА обменяет Сошникова в «Авангард» Эксклюзив
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45