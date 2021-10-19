«Я вернулся». «Коламбус» опубликовал пресс-релиз со словами Чинахова на русском языке

В преддверии матча с «Детройт Ред Уингз», который станет дебютным для российского форварда Егора Чинахова, «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» опубликовал пресс-релиз об участии россиянина во встрече.
«Егор Чинахов сделал следующее заявление в ответ на вопросы о сегодняшнем матче», — говорится в сообщении.
«Я вернулся», — приводит клуб слова Чинахова на русском языке.
Ранее стало известно, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов дебютирует в НХЛ в матче с «Детройт Ред Уингз».
Матч состоится в ночь с 19 на 20 октября и начнётся в 2:30 мск.
15 октября 20-летний россиянин был переведён в состав «Кливленд Монстерз», забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ), после чего был возвращён в «Коламбус».
Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.
- 19 октября 2021
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