«Я вернулся». «Коламбус» опубликовал пресс-релиз со словами Чинахова на русском языке

В преддверии матча с «Детройт Ред Уингз», который станет дебютным для российского форварда Егора Чинахова, «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» опубликовал пресс-релиз об участии россиянина во встрече.



«Егор Чинахов сделал следующее заявление в ответ на вопросы о сегодняшнем матче», — говорится в сообщении.



«Я вернулся», — приводит клуб слова Чинахова на русском языке.

Ранее стало известно, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов дебютирует в НХЛ в матче с «Детройт Ред Уингз».



Матч состоится в ночь с 19 на 20 октября и начнётся в 2:30 мск.



15 октября 20-летний россиянин был переведён в состав «Кливленд Монстерз», забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ), после чего был возвращён в «Коламбус».



Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.