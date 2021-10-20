Послематчевый буллит Радулова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1 основное время, 2:1 в серии буллитов).
За «Питтсбург» забил Джон Марино. В составе «Далласа» отличился Михаэль Раффль. Российский нападающий Александр Радулов реализовал послематчевый буллит. Российский форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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