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Послематчевый буллит Радулова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург»

Послематчевый буллит Радулова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1 основное время, 2:1 в серии буллитов).

За «Питтсбург» забил Джон Марино. В составе «Далласа» отличился Михаэль Раффль. Российский нападающий Александр Радулов реализовал послематчевый буллит. Российский форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Раффль (Факса, Хейсканен) – 19:50' (5x5)   1:1 Марино (Макгинн, Петтерссон) – 25:26' (5x5)   1:2 А. Радулов – 65:00' (ПБ)
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