6 очков Макдэвида и Драйзайтля принесли «Эдмонтону» третью победу кряду

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе «Ойлерз» дублем отметились Зак Кассиан и Леон Драйзайтль, ещё по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Эван Бушар. У «Дакс» дублем ответили Сэм Стил и Кевин Шаттенкирк, ещё один гол на счету Николя Делорье.

Отметим, что Макдэвид (1+1) и Драйзайтль (2+2) набрали шесть очков на двоих.

Таким образом, «Эдмонтон» продлил победную серию до трёх матчей, ранее они обыграли «Ванкувер Кэнакс» (3:2 Б) и «Калгари Флэймз» (5:2).

В следующем матче «Ойлерз» на выезде сыграет с «Аризоной Койотс», а «Анахайм» с «Виннипег Джетс».