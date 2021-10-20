6 очков Макдэвида и Драйзайтля принесли «Эдмонтону» третью победу кряду
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
В составе «Ойлерз» дублем отметились Зак Кассиан и Леон Драйзайтль, ещё по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Эван Бушар. У «Дакс» дублем ответили Сэм Стил и Кевин Шаттенкирк, ещё один гол на счету Николя Делорье.
Отметим, что Макдэвид (1+1) и Драйзайтль (2+2) набрали шесть очков на двоих.
Таким образом, «Эдмонтон» продлил победную серию до трёх матчей, ранее они обыграли «Ванкувер Кэнакс» (3:2 Б) и «Калгари Флэймз» (5:2).
В следующем матче «Ойлерз» на выезде сыграет с «Аризоной Койотс», а «Анахайм» с «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Шаттенкирк (Зеграс, Хенрик) – 05:07' (5x5) 1:1 Кассиан (Ньюджент-Хопкинс, Фёгеле) – 08:47' (5x5) 2:1 Макдэвид (Драйзайтль, Пульюярви) – 14:52' (5x5) 2:2 Стил (Лундестрём) – 15:07' (5x5) 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 19:53' (5x3) 3:3 Делорье (Гецлаф, Терри) – 28:46' (5x5) 3:4 Стил (Лундестрём, Сильверберг) – 29:58' (5x5) 4:4 Кассиан (Бушар, Нурс) – 45:26' (5x4) 5:4 Бушар (Пульюярви, Драйзайтль) – 50:30' (5x5) 6:4 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 58:59' (en) 6:5 Шаттенкирк (Терри, Сильверберг) – 59:42'
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