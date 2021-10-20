Кузнецов: неважно, сколько очков я наберу, главное, чтобы «Вашингтон» играл хорошо

29-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (6:3), подвёл итоги этой встречи.
«Прошло всего три матча. Конечно, я доволен нашей игрой, доволен тем, как сам играю, но самое главное – два очка. Неважно, сколько очков я наберу, если мы не попадём в плей-офф и не выступим там хорошо, всё равно будет плохой сезон. Очень важно, чтобы команда играла хорошо. Мы действуем дисциплинированно, это сильно помогает. Я говорю не только об удалениях, но и об игровой дисциплине и том, что мы придерживаемся плана на матч.
Насколько уверенно я себя сейчас чувствую? Мне очень важно владеть шайбой. Если шайбы у меня нет, я стараюсь её заполучить. Уверенность всегда идёт от тренера и партнёров. У меня отличные отношения с тренерами и ребятами в команде, это всегда придаёт уверенности, ты всегда можешь быть креативным. Я ошибся в большинстве, но никто мне за это ничего не высказал, потому что в меня верят. Я это оценил. Чувствовал себя виноватым, но потом Дженсен забил, а потом я забил второй и подумал: «Ладно, я реабилитировался за свою ошибку». На этом строится доверие, так мы можем расти индивидуально и играть лучше. Мы знаем, когда допускаем ошибки, и самое худшее в них – возвращаться на скамейку, хочется провалиться сквозь землю. Но мне никто ничего не сказал, это было важно», — сказал Кузнецов на послематчевой пресс-конференции, которую приводит пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере».
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