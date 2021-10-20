Защитник «Авангарда» подписал контракт с чешским клубом

Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьёв подписал контракт с чешским клубом «Витковице Ридера», сообщает хоккейное агентство Winners. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
В составе «Авангарда» хоккеист в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.
По ходу чемпионата-2020/2021 игрок провёл 25 матчей в регулярном сезоне КХЛ и отдал в них три результативные передачи. В плей-офф хоккеист сыграл три встречи, но результативными действиями не отметился.
В текущем сезоне Соловьёв провёл одну встречу за «Авангард».
В чемпионате Чехии «Витковице» сыграл 11 матчей в сезоне и набрал 13 очков. Сейчас команда располагается на 13-м месте и отстаёт от «Либереца», идущего в зоне плей-офф и располагающегося на 12-й строчке, на три балла, но имея три встречи в запасе.
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