Защитник «Авангарда» подписал контракт с чешским клубом

Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьёв подписал контракт с чешским клубом «Витковице Ридера», сообщает хоккейное агентство Winners. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.



В составе «Авангарда» хоккеист в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.



По ходу чемпионата-2020/2021 игрок провёл 25 матчей в регулярном сезоне КХЛ и отдал в них три результативные передачи. В плей-офф хоккеист сыграл три встречи, но результативными действиями не отметился.



В текущем сезоне Соловьёв провёл одну встречу за «Авангард».

В чемпионате Чехии «Витковице» сыграл 11 матчей в сезоне и набрал 13 очков. Сейчас команда располагается на 13-м месте и отстаёт от «Либереца», идущего в зоне плей-офф и располагающегося на 12-й строчке, на три балла, но имея три встречи в запасе.