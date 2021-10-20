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Ник Бэйлен – самый результативный иностранец в истории «Трактора»

Ник Бэйлен – самый результативный иностранец в истории «Трактора»
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Защитник «Трактора» Ник Бэйлен в матче с «Салаватом Юлаевым» ассистировал Тему Пулккинену и набрал 144 очко за «Трактор», благодаря чему превзошёл достижение Дерона Куинта (143 очка), став самым результативным иностранцем в истории клуба, сообщает официальный сайт челябинцев. Также игрок стал и самым результативным защитником «Трактора» в КХЛ.

Бэйлен выступает за «Трактор» с 2017 года. Вместе с командой под руководством Анвара Гатиятулина он становился обладателем бронзовых медалей чемпионата КХЛ (2018), а также был участником Матча Звёзд (2020). Чтобы достичь отметки в 144 очка защитнику понадобилась 251 встреча.

На втором месте по этому показателю идёт Дерон Куинт (143 очка в 311 матчах), топ-3 замыкает Петри Контиола (133 балла в 191 встрече).

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