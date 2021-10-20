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Артём Анисимов подписал контракт с «Локомотивом»

Артём Анисимов подписал контракт с «Локомотивом»
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Ярославский «Локомотив» в «Твиттере» объявил о подписании контракта с форвардом Артёмом Анисимовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Ранее «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с хоккеистом, но не стал заключать полноценное соглашение.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Хоккеист уже выступал за ярославскую команду с 2005 по 2007 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута НХЛ.

В текущем сезоне КХЛ «Локомотив» провёл 19 матчей и набрал в них 22 очка. Сейчас ярославцы занимают шестое место в таблице Западной конференции.

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