Артём Анисимов подписал контракт с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» в «Твиттере» объявил о подписании контракта с форвардом Артёмом Анисимовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Ранее «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с хоккеистом, но не стал заключать полноценное соглашение.
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.
Хоккеист уже выступал за ярославскую команду с 2005 по 2007 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута НХЛ.
В текущем сезоне КХЛ «Локомотив» провёл 19 матчей и набрал в них 22 очка. Сейчас ярославцы занимают шестое место в таблице Западной конференции.
- 20 октября 2021
-
12:44
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:58
-
11:41
-
11:37
-
11:25
-
11:10
-
10:40
-
10:15
-
09:53
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:31
-
08:22
-
08:00
-
07:26
-
07:15
-
07:09
-
07:05
-
06:48
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:10
-
06:00
-
05:40
-
05:33
-
05:21
-
04:49
-
04:44
-
04:42
-
04:39