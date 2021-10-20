Пресс-атташе «Амура» рассказал, кто наиболее вероятный виновник разгерметизации самолёта

Пресс-атташе «Амура» Алексей Чечелев рассказал об экстренной посадке самолёта команды.



«Давайте чтобы слухи не плодить: факт незапланированной посадки был. Причина указана верно. Наиболее вероятный виновник (работник наземных служб аэропорта), не проконтролировавший полное закрытие двери снаружи в соответствии с авиационными правилами, уже дал показания сотрудникам соответствующих органов. По этой части ничего утверждать не буду (кто виноват и почему – мало данных пока). Вылет из Нижнекамска состоялся с задержкой в 8 часов. Не в 4:25, а в 8:25 по Москве.

Сейчас находимся на дозаправке в Барнауле», – написал Чечелев в комментариях в группе «Амура» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее сообщалось, что «Амур» после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3, Б) около полуночи вылетел из аэропорта, но через 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты запросили посадку и начали снижение.