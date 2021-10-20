Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах
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Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах из-за сообщения о разгерметизации, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
«Амур» после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3, Б) около полуночи вылетел из аэропорта, но через 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты запросили посадку и начали снижение.
Самолёт произвёл успешную посадку. На борту находилось 50 человек (восемь из них — экипаж). Никто не пострадал. Спортсмены вылетели в Хабаровск в 5:30 утра.
Сейчас команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровчане встретятся в Хабаровске с «Адмиралом» 21 октября.
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