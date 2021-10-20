Экс-защитник «Сочи» — об уходе из клуба: в хоккее нет смысла на кого-то обижаться

Защитник Олег Погоришный, после трёх сезонов в ХК «Сочи» на прошлой неделе подписавший контракт с «Югрой», поделился мнением о клубе и ВХЛ.

«Эту предсезонку провёл в «Сочи», но за десять дней до старта чемпионата КХЛ в клубе, видимо, освобождали место для легионера, и наши отношения с «Сочи» завершились. Много тренировался индивидуально, ждал вариантов из КХЛ, но время уже ушло, все команды КХЛ были укомплектованы. Пообщались с Сергеем Владимировичем Гусевым, генеральным менеджером «Югры» — и вот я в практически родном клубе.



Нет ли обиды на «Сочи»? В профессиональном хоккее нет смысла на кого-то обижаться — надо работать. После 259 матчей в КХЛ вернулся в ВХЛ? Не могу сказать, что здесь я особый специалист. Три года назад провёл в ВХЛ только два матча за «Рубин», когда набирал форму. Теперь захватил домашнюю серию «Югры» — против Санкт-Петербурга и Воскресенска и гостевой матч с «Южным Уралом». Бросилось в глаза, что уровень ВХЛ растёт, подтягивается к кахаэловскому. И скорости, и плотность игры.



Но особо спешить с выводами не стоит. Продолжаем турне по Уралу — шесть дней, четыре матча. Посмотрим, что будет. В плане тактики «Югра» и «Сочи» отличаются? В деталях. В «Сочи» тренерский штаб много внимания уделял атакующим действиям, здесь Вадим Епанчинцев и его помощники ставят сбалансированный хоккей, начинаем от печки — от обороны.



Планы на сезон? «Югра» — действующий чемпион ВХЛ, план у Ханты-Мансийска всегда один — победа. В личном плане хотелось бы провести хороший сезон, помочь команде решить максимальную задачу. И — в идеале — вместе с «Югрой» вернуться в КХЛ», — приводит слова Погоришного Russia-Hockey.ru.