Бадюков ответил на вопрос, согласовал ли Назаров с руководством драку с «Авангардом»

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением о драке в начале матча «Сочи» – «Авангард» (4:5).
«Согласовывал ли Назаров побоище на первых минутах с руководством клуба? На каждую игру разная стратегия. И эту стратегию определяет тренерский штаб. На эту игру была вот такая — более жёстко сыграть в самом начале. Стратегия всегда направлена на победу. Если команда выбрала такой путь, значит, это совместное решение тренерского штаба и игроков. Мы были в шаге от того, чтобы перевести матч в овертайм. Очень хорошая игра получилась, интересная. Мы рады, что пришло много зрителей, которые получили удовольствие. Было много положительных откликов. Мы отыгрались с 1:4. В концовке не повезло, но сама игра порадовала. При этом у нас много травмированных.
Не стоит эту ситуацию с дракой сравнивать с «Витязем» десятых годов. «Авангард» довольно мощная команда, и там есть ребята, которые гораздо мощнее наших. Пересмотрите драку между Косовым и Колготиным. Это дракой даже назвать нельзя. Но Дима Колготин проявил характер и не ушёл в сторону. У нас нет однопрофильных бойцов, которые могут нанести серьёзные увечья. Тут была абсолютно нормальная ситуация. Никто никого не бил со спины или исподтишка.
Как отношусь к такому? Повторю: это была такая стратегия на данный конкретный матч. В предыдущих встречах была другая стратегия, драк не было. Не знаю, договаривались ли ребята с другой командой, но раз драка была принята, то тут ничего криминального с хоккейной точки зрения нет. Я к этому отношусь спокойно.
Стоит ли ждать продолжения в следующих матчах? Нет. У нас и игроков не так много. Мы потеряли минимум четверых хоккеистов на следующую игру. Это помимо тех, которых у нас не было до этого. Надо более рационально подходить к следующей игре. Нет ли от Назарова просьб приобрести в состав тафгаев для этих целей? Нет. Но многие агенты после прихода Назарова принялись предлагать нам тафгаев. Многие думали, что мы пойдём только по этому пути. Мы вежливо отказались», – цитирует Бадюкова Sport24.
- 20 октября 2021
-
12:44
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:58
-
11:41
-
11:37
-
11:25
-
11:10
-
10:40
-
10:15
-
09:53
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:31
-
08:22
-
08:00
-
07:26
-
07:15
-
07:09
-
07:05
-
06:48
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:10
-
06:00
-
05:40
-
05:33
-
05:21
-
04:49
-
04:44
-
04:42
-
04:39