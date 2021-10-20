Бадюков ответил на вопрос, согласовал ли Назаров с руководством драку с «Авангардом»

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением о драке в начале матча «Сочи» – «Авангард» (4:5).

«Согласовывал ли Назаров побоище на первых минутах с руководством клуба? На каждую игру разная стратегия. И эту стратегию определяет тренерский штаб. На эту игру была вот такая — более жёстко сыграть в самом начале. Стратегия всегда направлена на победу. Если команда выбрала такой путь, значит, это совместное решение тренерского штаба и игроков. Мы были в шаге от того, чтобы перевести матч в овертайм. Очень хорошая игра получилась, интересная. Мы рады, что пришло много зрителей, которые получили удовольствие. Было много положительных откликов. Мы отыгрались с 1:4. В концовке не повезло, но сама игра порадовала. При этом у нас много травмированных.

Не стоит эту ситуацию с дракой сравнивать с «Витязем» десятых годов. «Авангард» довольно мощная команда, и там есть ребята, которые гораздо мощнее наших. Пересмотрите драку между Косовым и Колготиным. Это дракой даже назвать нельзя. Но Дима Колготин проявил характер и не ушёл в сторону. У нас нет однопрофильных бойцов, которые могут нанести серьёзные увечья. Тут была абсолютно нормальная ситуация. Никто никого не бил со спины или исподтишка.

Как отношусь к такому? Повторю: это была такая стратегия на данный конкретный матч. В предыдущих встречах была другая стратегия, драк не было. Не знаю, договаривались ли ребята с другой командой, но раз драка была принята, то тут ничего криминального с хоккейной точки зрения нет. Я к этому отношусь спокойно.

Стоит ли ждать продолжения в следующих матчах? Нет. У нас и игроков не так много. Мы потеряли минимум четверых хоккеистов на следующую игру. Это помимо тех, которых у нас не было до этого. Надо более рационально подходить к следующей игре. Нет ли от Назарова просьб приобрести в состав тафгаев для этих целей? Нет. Но многие агенты после прихода Назарова принялись предлагать нам тафгаев. Многие думали, что мы пойдём только по этому пути. Мы вежливо отказались», – цитирует Бадюкова Sport24.